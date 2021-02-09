Флагманы Беларуси теряют сотни тысяч работников

В оперативном режиме данные о количестве принятых и уволенных работников дают крупные и средние компании. К таковым в Беларуси относятся организации с численностью персонала больше 100 человек, пишет banki24.by





Так как в стране не проведены структурные реформы, предприятия-флагманы продолжают контролировать 2/3 занятости в экономике. Поэтому по статистике крупных и средних предприятий можно делать некоторые выводы о ситуации в целом.





В новейшей истории Беларуси был период, когда флагманы экономики нанимали больше людей, чем увольняли. Это время очерчивается пятилеткой с 2004-го по 2008 год. В 2009 году белорусская экономика почувствовала дыхание кризиса и занятость на флагманах упала.





В 2010 году пошли восстановительные процессы, но они были прерваны девальвацией 2011 года. С 2011 года чистый отток кадров у крупных и средних предприятий Беларуси стал неостановимым.





Поскольку уже есть оперативные данные за 2020 год, можно говорить, что увольнения превышали закрытые вакансии на протяжении всего десятилетия.





За 2011—2020 гг. самыми тяжелыми для флагманов были кризисные 2015 и 2016 годы. В первом случае кадровый отток составил 81,3 тыс. человек, во втором — 107,2 тыс. Если складывать показатели двух пятилеток, то общий отток кадров за малым не достигает 600 тыс. человек.





К слову, в 2021—2030 гг. негативная тенденция занятости на крупных и средних предприятиях продолжится. По чиновничьей стратегии развития малого и среднего предпринимательства к 2030 году отток рабочей силы будет сопоставим с минувшим десятилетием. Правительство предполагает, что уволенные люди перетекут в малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и в самозанятые.





Правда, с учетом событий лета и осени 2020 года все более весомым становится сценарий эмиграции квалифицированных работников. В этом плане наиболее показательна релокация айтишников, которая может активизироваться летом. За 2020 год чистый отток кадров с предприятий-флагманов составил 45,8 тыс. человек.





Для сравнения: в 2019-м отток был равен 46,3 тыс., в 2018-м — 41,1 тыс., в 2017-м — 39,4 тыс.





Среди отраслей основные «минуса» в 2020 году дали сельское хозяйство (4,2 тыс.), обрабатывающая промышленность (12,6 тыс.), энергетика (4,4 тыс.), строительство (5,4 тыс.), транспорт (7,2 тыс.), образование (9 тыс.), здравоохранение (3,3 тыс.).