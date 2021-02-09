Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 10.19. Прибывшие на место спасатели увидели на территории объекта и внутри цеха по производству обоев сильное задымление.





В момент возникновения пожара в цеху находилось 15 человек, они выбрались из загоревшегося помещения сами до приезда сотрудников МЧС.





Пожар потушили спасатели, пострадавших нет. В результате технологический процесс не нарушен, однако в помещении моечной повреждена установка по очистке трафаретов, закопчены стены и потолок, сообщает МЧС.













Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение технологического регламента и конструктивный недостаток электрооборудования