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На Белорусскую АЭС приехали европейские эксперты

9 февраля на Белорусскую АЭС приехали европейские эксперты — представители Европейской комиссии и европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они будут работать на станции в течение двух дней.



Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, экспертов девять, они представляют Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Литву, Украину и Финляндию. Группу возглавляет гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийпана.

У экспертов есть возможность посетить объекты атомной станции, ознакомиться с документацией и задать вопросы белорусским чиновникам, работникам АЭС. Кстати, они должны были приехать в Беларусь ещё в середине декабря 2020-го, но визит внезапно перенесли.

Проблемой безопасности БелАЭС озабочена Литва, которая просила власти нашей страны не запускать первый энергоблок станции. В Минске уверяют, что безопасность станции обеспечена.

11 февраля дебаты на тему безопасности Белорусской АЭС проведёт Европарламент.
Еврорадио
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