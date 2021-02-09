







«В этом году основная масса плательщиков - физических лиц (а это, по нашим оценкам, более 2 млн человек) - будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне Министерства по налогам и сборам. И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами», - сказал Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.





По его словам, извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направлять каждому плательщику - физическому лицу - по почте или в личный кабинет плательщика. Пока что таких личных кабинетов физлиц не более 900 тыс., в то время как транспортный налог должны будут уплачивать более 2 млн белорусов.





К концу первого квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах загрузят в автоматизированную информсистему «Расчет налогов».





Данные о транспортных средствах планируют также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.