Юридически бывший премьер не имеет отношения в составу акционеров ТМК, но деньги на строительство завода выделяли госбанки, которыми он руководил — «Белагропромбанк» и «Банк развития». Всего ТМК стоил 115 млн евро, часть денег была вложена Игорем Чернявским (экс «Родной стороны»).





Сейчас у ТМК два крупных акционера: мажоритарный пакет с 2016-го принадлежит структурам братьев Байко («Конте Спа»), остальное — у Чернявского.





Директор ТМК Ольга Луцко cообщила Onliner , что доли государства уже не осталось и, более того, «при ней никогда не было» (работает с 2012 года).





— На старте собралась квалифицированная команда без случайных людей, которые знали, что делать, — рассказал нам один из помощников топ-менеджеров, который работал с ТМК до 2014 года. — Понятно, что проект был амбициозный и идейно, и финансово. Румас и Чернявский лично хорошо дружили. Еще до ТМК. Рядом был и банкир Сысоев. Не знаю, чья была идея, но они много встречались по этому поводу. Чего скрывать — без господдержки, которую мог обеспечить Румас, проект бы не реализовался. Условия были очень хорошие для бизнеса. Такие преференции мало кто имел.





Источник считает, что если госконтролеры ищут что-то в событиях тех лет, то при желании обязательно найдут. Вопрос — зачем, если ТМК прокачался до содержания целого района (в Житковичском 2/3 районной выручки — это молочный комбинат на месте пустого поля).





— Стоимость всего проекта (двух очередей) — 115 млн евро. Срок окупаемости — 10 лет — наступит в 2023 году. Первая очередь давно окупилась. Все инвестиционные кредиты будут выплачены в 2027 году. Когда предприятие загружено молоком — выплаты не проблема, просрочки нет. У нас 17% рентабельности — для молочки это очень хорошо! -- рассказала Ольга Луцко.





— Как вы относитесь к тому, что ТМК всплывает в истории с бывшим премьер-министром и рядом банкиров?





— Грустно. Людям, которые построили этот завод с ноля, — обидно и больно. Здесь никогда не было легко. Мост, пандемия, нынешние слухи... Пока шум только информационный — все люди и документы на месте, — уточняет Ольга Луцко.



