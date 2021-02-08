МТЗ сможет участвовать в госзакупках на территории России
Техника Минского тракторного завода 8 февраля включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации
"В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей", - цитирует interfax.by начальника управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаила Вардугина.
21:39 08/02/2021
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