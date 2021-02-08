Государство вновь берется за пенсии

Уточним, что программа социально-экономического развития страны на нынешнюю пятилетку до сих пор не утверждена, это намереваются сделать на Всебелорусском народном собрании.









Какие пенсионные изменения обещают чиновники в нынешней пятилетке

Ключевое направление государственной политики в сфере пенсионного обеспечения — обеспечение реального роста пенсий, сообщают в Минтруда.





Напомним, на выплату пенсий в 2021 году запланирована сумма чуть больше 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Это примерно на 10% больше, чем на нынешний год. В ФСЗН сообщали, что на 2021 год запланировано как минимум одно повышение трудовых пенсий.





Пенсии в этом году, как и в целом в ближайшую пятилетку, планируют поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы.





В нынешнюю пятилетку чиновники хотят заняться расширением использования механизма отложенных пенсий, усилить дифференциацию размеров пенсий (с учетом стажа и заработка), а также развивать добровольное дополнительное накопительное пенсионное страхование.





Что касается отложенных пенсий, то речь идет про возможность отказаться от получения пенсии после достижения пенсионного возраста и продолжить работать. В таком случае в будущем можно получить прибавку к пенсии.





— В этом случае пенсия увеличивается за счет дополнительного стажа и за счет так называемой премии. Отказавшись от ее получения в период работы, за первый год такой работы пенсия увеличится на 6% заработка, из которого исчисляется пенсия, за второй — на 8%, за третий — на 10% и т.д. Отработав 5 лет без получения пенсии, можно увеличить ее размер в 1,5−1,8 раза, — объясняли в Минтруда.





Что хотят чиновники изменить в этом вопросы, пока неизвестно.





Про то, что в Беларуси надо заняться дифференциацией размеров пенсий, говорится уже давно. В нашей стране действует так называемый уравнительный принцип формировании пенсий, при котором отсутствует четко выраженная дифференциация в размере начисленных выплат на заслуженном отдыхе в зависимости от уровня зарплаты. Проще говоря, пенсии работников с высокой зарплатой и низкой отличаются не так значительно, как отличались их «получки».





Неважно, какая у тебя зарплата — пенсии у всех будут почти одинаковыми.





Что можно сделать





В последнее время чиновники достаточно часто говорят про планы развивать добровольное дополнительное накопительное пенсионн с ахование. Речь про дополнительную пенсию через страховые компании. Уточним, что вопрос об этой пенсионной проблеме чиновники поднимают не первый год, но конкретные варианты ее решения не озвучиваются.





Ранее Минфин предлагал сделать накопительное пенсионное страхование «добровольно-принудительным». Но, по словам замминистра труда Валерия Ковалькова, если вводить обязательную накопительную пенсию, то придется увеличить и отчисления в Фонд соцзащиты, поскольку фонд уже для текущих выплат вынужден привлекать средства республиканского бюджета. На повышение взносов не согласятся наниматели, работники тоже к этому не готовы.





А вот добровольное пенсионное страхование развиваться будет. По словам министра труда Ирины Костевич, «стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии».

В декабре прошлого года премьер-министр Роман Головченко анонсировал «переформатирование пенсионной системы». Чиновники хотят «максимально задействовать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей». Речь про дополнительные пенсии через страховые компании — чтобы белорусам заключать такие договоры как самим, так и через нанимателя.





В этой ситуации есть несколько важных моментов, про которые говорят в том числе эксперты. Один из них — чтобы страховые компании обеспечили достаточную доходность по пенсионным страховкам на уровне выше годовой инфляции, которая в 2020-м поставила рекорд за последние 4 года. Немаловажный вопрос, есть ли у населения, особенно в регионах, свободные деньги, которые они могут направить на дополнительное страхование. Особенно актуален этот вопрос в ситуации, когда чиновники повышают НДС на продукты, лекарства, медизделия, детские товары, из-за чего заметно растут розничные цены. То есть на жизнь уходит все больше денег.





В Минтруда констатируют, что добровольными накопительными пенсиями (как корпоративными, так и индивидуальными) охвачено менее 5% работающих. Как собираются стимулировать белорусов делать самостоятельные отчисления на пенсии.





Валерий Ковальков в начале этого года. — Пока еще что-то говорить рано, пока все в стадии проработки. — Сейчас разрабатывается проект указа о стимулировании добровольного пенсионного накопления, — пояснял TUT.BY заместитель министра трудав начале этого года. — Пока еще что-то говорить рано, пока все в стадии проработки.





Примечательно, что на прошлую пятилетку, которая закончилась в 2020-м, у чиновников также были планы стимулировать белорусов «на самостоятельное формирование сбережений для дополнения госгарантий» на пенсии. Однако белорусы не спешат заключать страховки на дополнительные пенсии.





Про какие пенсионные проблемы чиновники «забыли»

Программа социально-экономического развития страны на нынешнюю пятилетку до сих пор не утверждена, это намереваются сделать на Всебелорусском народном собрании. Теоретически программу, по которой были вопросы, которые, по всей видимости, не устраняли, а оставили программу в таком же виде, могут не утвердить. Но такой вариант развития событий маловероятен.





При этом власти не намерены в ближайшее время заниматься еще одним пенсионным вопросом, который связан с работой на пенсии. Речь про страховые взносы с работающих пенсионеров. Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится. Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать только на премирование за отложенный выход на пенсию, но не на перерасчет пенсии. Главное условие — неполучение пенсии в период работы. В Минтруда в январе этого года сообщили FINANCE.TUT.BY, что в ближайшее время не планируют вводить изменения по этому вопросу. При этом профсоюзы продолжают настаивать на этом.





Еще один проблемный пенсионный вопрос — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную (сейчас — чуть больше 129 рублей).





В Беларуси постоянно повышают минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. К примеру, в 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015-м — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода. В 2020-м минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021-го он увеличился на полгода до 18 лет. К 2025 году его намерены повысить до 20 лет.





Основной вопрос в достаточно резком повышении этого стажа в 2013 и 2015 годах и в том, что в него не включают учебу в вузах, декретный отпуск, больничные, периоды получения пособия по безработице. Напомним, с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли. Сейчас Федерация профсоюзов выступает за то, чтобы декретный отпуск все-таки включали в страховой стаж. Соответствующее предложение, как сообщается, профсоюзы направили в правительство.





Потеря стажа работы некоторыми работниками — еще одна из основных пенсионных проблем. Только по официальным данным несколько десятков тысяч человек попали в так называемую пенсионную ловушку, они уже потеряли часть стажа для начисления пенсии. Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства) и которые не закрывают долги перед ФСЗН. Те периоды, за которые не вносились взносы, не учитывают при расчете размера пенсии.





Однако речь не только про организации, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства), но и тех, которые работают в обычных условиях. На начало 2020 года у 43,8 тысячи работников из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени.



