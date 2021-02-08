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Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин. Криптовалюта взлетела выше $44 000

Компания Илона Маска автопроизводитель Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины. Об этом говорится в документах Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.


Tesla также указала, что планирует принимать биткоины в качестве формы оплаты.

"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не требуются нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", – говорится в сообщении.

В рамках этой политики производитель электромобилей может инвестировать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе цифровые активы, золото и так далее.

"Мы верим, что наш запас биткоинов высоколиквиден. Однако цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен", – отметили в компании.

После обнародования этой информации, цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.
Liga.net
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