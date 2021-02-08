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Украина преподнесла Беларуси битумный подарок на 2021 год

Украина не будет закупать российский битум для строительства дорог, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«В России закупать никто ничего не планирует», - сказал Криклий, добавив, что строить дороги медленнее или меньше ради экономии средств не будут.

Правительство РФ 13 октября 2020 г. сняло ограничение на поставки битумов в Украину, действовавшее с апреля 2019 года. В декабре были поставлены первые партии российского битума в адрес компаний «Санрайс Логистикс» и «СБМУ Подряд» в объеме 370 т, передает enkorr.ua

Объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил 1188,4 тыс. т, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. т. Импорт составил 860,2 тыс. т битума, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. т.

Основным поставщиком битума в 2020 г. выступила Беларусь, откуда было поставлено 582,6 тыс. т, или 49% всего украинского рынка.
АФН
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