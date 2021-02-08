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Крук: Главный вопрос 2021 года — насколько устойчив госсектор

Насколько велика вероятность продажи россиянам системообразующих белорусских предприятий и сколько времени продержится белорусская экономика без внешних вливаний — об этом старший научный сотрудник центра BEROC Дмитрий Крук.

Крук: Главный вопрос 2021 года — насколько устойчив госсектор
— Я не вижу, чтобы что-то существенно изменилось, что могло бы побудить белорусские власти продавать крупные предприятия, — отметил эксперт в передаче «Пражский акцент» Радыё Свабода. — С точки зрения белорусских властей, крупные госпредприятия помимо того, что выполняют экономическую функцию, имеют очень важное символическое значение — ассоциируются с экономической моделью и особым путем Беларуси. Их продажа — небезопасный для имиджа путь.

Существующую экономическую ситуацию экономист назвал «неблагоприятной, но не настолько, чтобы говорить, что сейчас срочно понадобились 1-2 млрд долларов».

— Они бы не были лишними, — считает Дмитрий Крук. — Но какой-то запас золотовалютных резервов еще есть.

Если говорить о конкретных предприятиях, то по некоторым оценкам, например, рыночная стоимость «Беларуськалия» не больше 2,5 млрд долларов.

— Продажа этого предприятия кардинально проблему не решает. В то же время на другой чаше весов символические и политические проблемы, — подчеркивает экономист.

Общая картина с другими крупными белорусскими предприятиями, по его мнению, примерно такая же: нет каких-то существенных изменений в сравнении с ситуацией последнего десятилетия, чтобы белорусские власти «отреагировали на российский пресс другим поведением».

По словам эксперта, особенностью нынешней экономической ситуации Беларуси является зашкаливающая неопределенность.

— Еще никогда в начале года не было такого количества сценариев, по которым может развиваться дальше экономическая ситуация. Главный вопрос 2021 года — насколько устойчив сектор госпредприятий, удастся ли удержать их платежеспособность и исполнение ими обязательств по кредитам, выданным раньше и сможет ли государство их поддержать, чтобы они остались на плаву, — отмечает Дмитрий Крук.
Zautra.by
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