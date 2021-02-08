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К выпуску цифровой валюты готовы лишь 40 Центробанков в мире

Лишь 40 центральных банков в мире официально могут выпускать цифровую валюту.

Так считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), ознакомившиеся с ситуацией на мировом рынке альтернативных валют.

МВФ подсчитал, что центральные банки 104 стран могут выпускать только «реальные» банкноты и монеты. А в законодательстве 27 государств нет четко прописанных правил относительно электронных денег.

Эксперты исходили из того, что понятие цифровой или электронной валюты подразумевает, в частности, выпуск криптовалюты, виртуальной валюты, электронной наличности eCash и других видов электронных денег.

Реальность такова, что в 80% стран выпуск электронных денег центробанкам либо запрещен, либо на него не существует официального разрешения и он не регулируется законом.

Эксперты изложили свою версию, почему использование электронных денег государствами проблематично с юридической точки зрения. Дело в том, что законным платежным средством может считаться только валюта, доступная для большинства населения. Это значит, что легализация цифровых денег должна сопровождаться для населения доступом к цифровой инфраструктуре — смартфонам, компьютерам, интернету.

Если не все граждане могут позволить себе использование этих инструментов, то электронная валюта не может получить официальный государственный статус, резюмируют эксперты МВФ.
Интерфакс
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