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Белгазпромбанк в январе поставил рекорд по прибыли

Белгазпромбанк сообщает, что в январе заработал 9,7 млн рублей прибыли. Это почти в 14 раз лучше результата за январь 2020 года.



К 1 февраля 2021 года активы банка оцениваются на уровне 4,1 млрд рублей.
По оценкам банка, его ресурсная база остается стабильной: прирост срочных вкладов населения превысил 30 млн рублей. Банк с удовлетворением отмечает рост остатков средств на карт-счетах физлиц.
В официальном сообщении также отмечается соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.

Ранее сообщалось, что с 18 января банком вновь руководит Надежда Ермакова.

После завершения работы временной администрации 11 декабря банк сформировал новый состав правления.
Officelife.media
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