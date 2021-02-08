Белгазпромбанк в январе поставил рекорд по прибыли









К 1 февраля 2021 года активы банка оцениваются на уровне 4,1 млрд рублей.

По оценкам банка, его ресурсная база остается стабильной: прирост срочных вкладов населения превысил 30 млн рублей. Банк с удовлетворением отмечает рост остатков средств на карт-счетах физлиц.

В официальном сообщении также отмечается соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.





Ранее сообщалось, что с 18 января банком вновь руководит Надежда Ермакова.





После завершения работы временной администрации 11 декабря банк сформировал новый состав правления.