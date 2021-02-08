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Цены на нефть взлетели

Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 8:30 по московскому времени цена апрельских фьючерсов доходила до 60,05 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Марка WTI также росла в цене, на тот же момент мартовский фьючерс торговался на уровне 57,54 доллара. С начала ноября прошлого года нефтяные котировки выросли более чем на треть, пишет Лента.ру.
На этом фоне производство в США начало восстанавливаться. Цены на Brent в районе 60 долларов делают рентабельными большинство производителей сланцевой нефти, и в январе число буровых в регионе выросло на девять процентов.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия сделки по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодный прогноз по ценам на нефть в обозримом будущем. В ведомстве посчитали возможным, что к 2050 году цена на Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах.
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