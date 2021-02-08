Дождались: доллар и евро вновь притормозят

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказа л в комментарии Myfin.by.





Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер





- Основными тенденциями прошедшей недели на внешних валютных рынках было снижение евро и одновременный рост российского рубля. Доллар оказался посредине этой тенденции - он, с одной стороны, укрепился к евро, но, с другой стороны, уступил российской валюте. Валютная пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,2110 до 1,1970, или на 1,2%.

К российскому рублю доллар подешевел с 76,2 до 75 ровно, или на 1,5%.





Евро снизился с 92,3 до 89,8 российского рубля, или на 2,7% .





Эта внешняя ситуация предопределила то, что произошло на белорусском валютном рынке.





Доллар к белорусскому рублю изменился мало. Он вырос на скромные 0,08%. Евро за неделю подешевел на 1,1%. Российский рубль напротив подорожал на 1,64%.





Подорожавший российский рубль утянул вверх стоимость валютной корзины. Она выросла на 0,62%, обновив максимум с начала года. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.





На начавшейся неделе доллар вероятнее всего сильно не изменится и останется вблизи 2,63 белорусского рубля.





Евро может снизиться до 3,11 белорусского рубля.





А российский рубль может подорожать до 3,56 белорусского рубля за 100 российских.



