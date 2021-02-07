











За весь минувший год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов.





Эксперты финансового рынка отмечают, что остальные облигации в январе выкупили белорусские банки. Такой механизм в Беларуси используют, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их займы. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.





По информации TUT.BY, были подготовлены проекты документов, согласно которым в 2021 году поддержка БМЗ будет оказана из бюджета. Плюс существуют договоренности с банками о рефинансировании задолженности. Но «такой подход» уже начинает докучать некоторым банкам, говорят собеседники.





Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк отмечал, что ряд государственных предприятий – крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию займа. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП.







