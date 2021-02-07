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ЗВР Беларуси упали на 3,5%. Что говорят эксперты?

Золотовалютные резервы за январь в Беларуси уменьшились на 3,5 процентов ($265 млн) и составили на 1 февраля $7,203 млрд.

ЗВР Беларуси упали на 3,5%. Что говорят эксперты?
Об этом сообщается на сайте Нацбанка, который приводит предварительные данные.

Там отмечается, что снижение по итогам января связано с плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию же уровня международных резервных активов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.

Долги выросли, инвестиции снизились, экономика не растет

«Это немало, - сказал о падении ЗВР в комментарии «Салідарнасці» кандидат экономических наук, доцент Леонид Злотников. - Если так пойдет, то за год падение может составить 40%. И это еще при том, что Нацбанк, как только может, сдерживает убытие валюты».

Эксперт напомнил, что банки страны перестали выдавать кредиты еще в прошлом году, их валютные запасы и депозиты уменьшаются. Нацбанк пытается поддержать валютные резервы в банках, но долго это продолжаться не может. В стране экономически неблагоприятная ситуация, и она будет влиять и на курс доллара, и на экономику в целом.

«Тенденция убывания будет продолжаться, потому что за последние годы регулярно происходило увеличение зарплат, при этом роста производительности не было», - говорит он.

И отмечает, что, по данным Белстата, с 2010 года реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 45%, а реальная заработная плата - на 76%. А вот ВВП за эти десять лет вырос на 10,6%.

Кроме того, промышленное производство за это время увеличилось на 18%, а инвестиции в основной капитал снизились на 14,6%.

Но для того, чтобы обеспечить рост ВВП, нужно чтобы росла экономика, чтобы создавалось больше продукта, и это выражалось в деньгах. Мы же имеем огромный разрыв в показателях. Реальные доходы выросли при малом росте выпуска продукции.

«Другими словами, мы стали есть пирог быстрее и большими кусками, а испечь новый с такой скоростью не можем», - приводит аллегорию эксперт.

Злотников дополнил, что к дисбалансу также приводит уменьшение внешних субсидий при возросшем количестве долгов. Эксперт напомнил, что Беларусь получила почти 140 млрд долларов «допи а», в том числе – 100 млрд – от России. При этом увеличился внешний долг: если в 2004 году он составлял около 2 млрд, то потом вырос почти до 40 млрд.

По информации Нацбанка, золотовалютные резервы Беларуси за декабрь выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) и, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составили 7 млрд 468,5 млн долларов в эквиваленте.

На 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, ЗВР составили 7 376,3 млн долларов, за ноябрь 2020 года они снизились на 109,2 млн долларов, или на 1,5%.

В октябре  выросли на 164,2 млн долларов.

В сентябре 2020-го сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлены денежно-кредитной политики, является пороговым, после рекордного снижения в августе на 1 399,6 млн долларов, что составило 15,8%.

По планам властей, в 2021 году республиканский бюджет будет исполнен с дефицитом в 4 млрд рублей, по итогам 2020 года он составил без малого 1,9 млрд.
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