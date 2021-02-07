Facebook не вошел в мировой ТОП-10 от Fortune
Издание Fortune опубликовало очередной рейтинг компаний. В десятку лучших вошли технологические гиганты Apple, Amazon, Microsoft. Но там нет Facebook.
Места в топ-10 распределились следующим образом:
Apple;
Amazon;
Microsoft;
Walt Disney;
Starbucks;
Berkshire Hathaway;
Alphabet (Google);
JPMorgan Chase
Netflix;
Costco Wholesale.
Apple уже 14 лет держится на первой строчке. Одна из причин — стабильная прибыль и хорошая репутация. Очевидно, что Facebook совсем в иной ситуации. Компания в последние годы испытала репутационные скандалы, в том числе касающиеся личных данных пользователей знаменитой соцсети. Помимо прочего, это вылилось в конкретные финансовые потери. Например, из-за скандала с Cambridge Analytica гигант должен заплатить $5 млрд.
12:25 07/02/2021
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