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Facebook не вошел в мировой ТОП-10 от Fortune

Издание Fortune опубликовало очередной рейтинг компаний. В десятку лучших вошли технологические гиганты Apple, Amazon, Microsoft. Но там нет Facebook.


Места в топ-10 распределились следующим образом:

 Apple;  

Amazon;  

Microsoft;  

Walt Disney;  

Starbucks;  

Berkshire Hathaway;  

Alphabet (Google);  

JPMorgan Chase

Netflix;  

Costco Wholesale.  

Apple уже 14 лет держится на первой строчке. Одна из причин — стабильная прибыль и хорошая репутация. Очевидно, что Facebook совсем в иной ситуации. Компания в последние годы испытала репутационные скандалы, в том числе касающиеся личных данных пользователей знаменитой соцсети. Помимо прочего, это вылилось в конкретные финансовые потери. Например, из-за скандала с Cambridge Analytica гигант должен заплатить $5 млрд.
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