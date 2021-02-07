ВТО впервые возглавит женщина





Конкурентом нигерийки за место главы ВТО была Ю Мен Хи, министр торговли Южной Кореи, но она снялась с гонки.





Оконджо-Ивеала, экономист и бывший министр финансов Нигерии, уже завоевала поддержку членов Всемирной торговой организации, включая Европейский союз, Китай, Японию и Австралию. Ее сопернице отдавали предпочтение лишь США, что растягивало процедуру назначения, так как, по правилам ВТО, для выбора нового лидера нужно согласие всех членов объединения. В итоге представительница Южной Кореи заявила, что приняла решение не претендовать на высокий пост после «тесных консультаций» с США. Она также признала, что ВТО слишком долго находилась без лидера.





Всемирная торговая организация остается без руководителя с августа прошлого года, когда ее глава Роберто Азеведо ушел в отставку на год раньше, чем планировал, на фоне эскалации торговой борьбы между США и Китаем. Тогда администрация Трампа резко высказывалась в адрес ВТО и подрывала ее позиции, вводя пошлины для Канады, Мексики, Китая и Европейского союза. Теперь Оконджо-Ивеала придется возглавить организацию, которая изо всех сил пытается предотвратить торговые споры между своими членами. Но, судя по интервью, настроена она решительно:





ВТО сейчас нужен лидер. Ей нужен свежий взгляд, свежее лицо, кто-то, кто способен проводить реформы и работать с членами организации так, чтобы выйти из частичного паралича, в котором находится организация.

Оконджо-Ивеала четверть века была сотрудницей Всемирного банка, где от экономиста по вопросам развития доросла до должности управляющего директора. Кроме того, будущая глава ВТО до декабря 2020-го возглавляла совет директоров глобального альянса Gavi, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру.