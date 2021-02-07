Норвежская Yara подтвердила солидарность с протестующими белорусами
Европейский производственный совет норвежской компании Yara International заявил о поддержке народа Беларуси в его борьбе за демократию и усиление прав трудящихся.
Об этом говориться в заявлении оного из крупнейших покупателей белорусского калия по случаю объявленного Светланой Тихановской Международного дня солидарности с Беларусью, который отмечается сегодня, 7 февраля.
Европейский производственный совет Yara поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты. Права человека должны соблюдаться во все времена», — говорится в заявлении на сайте норвежской компании.
Напомним, норвежская компания -- важнейший партнер "Беларуськалия".
11:31 07/02/2021
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