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Норвежская Yara подтвердила солидарность с протестующими белорусами

Европейский производственный совет норвежской компании Yara International заявил о поддержке народа Беларуси в его борьбе за демократию и усиление прав трудящихся.


Об этом говориться в заявлении оного из крупнейших покупателей белорусского калия по случаю объявленного Светланой Тихановской Международного дня солидарности с Беларусью, который отмечается сегодня, 7 февраля.

Европейский производственный совет Yara поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты. Права человека должны соблюдаться во все времена», — говорится в заявлении на сайте норвежской компании.

Напомним, норвежская компания -- важнейший партнер "Беларуськалия". 
АФН
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