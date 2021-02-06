







По словам Эдуарда Абакановича, он ни в каких акциях протеста не участвовал. Могилевчанин попал в кадр журналиста, когда стоял на остановке, а рядом проходили протестующие и милиционеры. Однако этого, в сочетании с тем, что Абаканович давно уже является членом партии ОГП, оказалось достаточно. Ведущего инженера вызвали на беседу к руководству. Как говорит Эдуард, сначала все вроде бы закончилось нормально. Но потом ему неожиданно вынесли два взыскания, и под Новый Год уволили «по статье».





Эдуарду Абакановичу поставили в вину якобы имевшиеся в прошлом опоздания и нарушения пропускного режима, а так же то, что в подсобном помещении его подразделения хранился неучтенный б/у кабель. Сам ведущий энергетик, проработавший на «Могилевхимволкно» 28 лет без единого замечания, считает эти основания полностью инспирированными и не соответствующими действительности. По схожей причине был уволен и Валерий Голубцов.





Поэтому оба работника подали иск в суд о признании их увольнения руководством ОАО «Могилевхимволокно» — незаконным. Их дела рассматриваются в суде Октябрьского района Могилева.









— На сегодня состоялось первое, установочное заседание суда. Что можно сказать? Конечно, у меня нет опыта участия в судебных процессах, также меня до этого никогда не увольняли. Поэтому вести это дело мне помогают адвокат Дина Банцер и правовой инспектор Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николай Феськов. Сейчас мы пытаемся оспорить вынесенные мне взыскания.





Из-за своей неопытности в юридических вопросах я не сразу обратил внимания на многие правовые нестыковки в этом деле, а их — немало. Например, меня обвиняют в опозданиях и нарушениях пропускного режима. Но как я уже говорил, многие объекты, которые я обслуживал как ведущий энергетик, находятся вне периметра пропускного контроля. И я выходил туда с разрешения своего руководства. При чем весь этот период у меня в официальном табели было учтено полное рабочее время. Так о каком нарушении — и с чьей стороны, тут идет речь? К тому же взыскание за эти мнимые нарушения мне было вынесено фактически задним числом — когда срок привлечение к дисциплинарной ответственности уже истек.





Что касается истории с проводами, то это вообще смешно — обвинять меня за нарушения в хранении того, что я ни гда не получал. Противоположная сторона ссылается на пункт 2.2 должностной инструкции — получать запчасти и оборудование, в том числе — и драгоценные металлы, обеспечить их учет и правильное использование. Но ни я, ни мое подразделение никогда не получали этот кабель. И я не думаю, что сейчас кто-то пойдет на подделку документов по этому делу.





Еще Эдуард Абаканович говорит, что если бы он чувствовал себя хоть в чем то виноватым — то никогда бы не стал обращаться в суд. А так ему не в чем упрекнуть себя, и его матери не должно быть стыдно за своего сына. К нему никогда не возникало серьезных претензий со стороны руководства за более чем 28 лет его работы на «Могилевхиволокне». И вдруг, на фоне политической нестабильности, взыскания посыпались одно за другим?





Ведущий энергетик уверен, что его, как квалифицированного специалиста, с радостью возьмут на работу многие наниматели — если не в Беларуси, то за ее пределами. И вряд ли обратят серьезное внимание на «статью» в трудовой книжке, странным образом появившуюся после стольких лет безупречной работы.





Эдуард Абаканович говорит:





— Я не держу зла на людей, которые все это подписали. Я жалею их: каково им смотреть в глаза другим людям? Если бы ко мне подошли и поговорили по-человечески, то, возможно, я бы и сам уволился. Но сделать так, как сделали они? «Подарок» под Новый год? И я надеюсь на справедливость. Мы обратились в суд не для того, чтобы кому-то отомстить, но потому что не хотим мириться с несправедливостью. За время этих разбирательств я сам почти стал юристом, но я не могу сказать, что мне все это доставляет большое удовольствие. Иногда, знаете, так накатит… Но я верю, что все будет нормально. Я точно знаю, что большинство наших товарищей по работе — на нашей стороне, и держат за нас кулаки.





Второе заседание суда по делу уволенных работников ОАО «Могилевхимволокно» должно состояться 15 февраля.