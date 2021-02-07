+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Насколько вырастут зарплаты бюджетников разных сфер в ближайшую пятилетку

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны вырасти зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы, сообщает  БелТА

В ближайшую пятилетку поэтапная работа в этом вопросе будет касаться не только педагогов. Так, программа деятельности правительства предусматривает приоритетное обеспечение к 2025 году соотношения размера заработной платы к среднереспубликанскому уровню: врачей – до 150%, среднего медицинского персонала – до 90 %, работников физической культуры и спорта – до 105 %, сферы социального обслуживания, культуры — до 80 %.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]