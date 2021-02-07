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В гибели золотодобытчиков в Зимбабве подозревают субподрядчика белорусской компании

О мужчинах известно, что они нелегально занимались поисками золота

В гибели золотодобытчиков в Зимбабве подозревают субподрядчика белорусской компании
Фото: miningindex.co.zw

О возможной причастности белорусов к ужасному инциденту в Зимбабве стало известно 6 февраля. По данным Центра управления природными ресурсами в этой африканской стране, в шахтах в районе города Мутаре нашли погберенными заживо тела шахтеров. О мужчинах известно, что они нелегально занимались поисками золота. А разрабатывала территорию здесь белорусская компания, субподрядчиком было китайское предприятие.

Нашли уже два тела шахтеров, еще примерно десять человек находятся в розыске как пропавшие без вести. А случилось все еще в ноябре 2020 года. Очевидцы сообщили, что китайские субподрядчики специально засыпали шахты кустарей - при этом понимая, под землей есть люди. Утверждается, что происходило это с ведома сотрудников полиции Зимбабве, охранявших компании.

В то же время обе фирмы и правоохранители страны опровергают утверждения о том, что тела нелегалов все еще лежат в кустарных шахтах, несмотря на то, что на земле остались их одежда и личные вещи, пишет nn.by.

Чем все закончится, пока неясно. А Центр управления природными ресурсами обратился в правительство республики, требуя, чтобы оно перестало выдавать разрешения на добычу полезных ископаемых компании, которая нарушает конституционные права граждан страны.

Одновременно стало известно, что один из президентских самолетов возил тайного пассажира в Зимбабве. 

Самолет EW-301PJ улетел 31 января 2021 из Минска в Аддис-Абеба (столица Эфиопии) с дозаправкой в Каире. В Аддис-Абеба в тот же день его ждал борт M-ABEC, которым пользуется ближайший бизнес-партнер Управляющего делами Президента Республики Виктора Шеймана “по вопросам Африки” – Александр Зингман.

И далее спустя чуть более суток (2 февраля 2021) практически минута в минуту эти два самолета совершают путешествие из Аддис-Абеба в Хараре (столица Зимбабве) – известную сферу интересов Зингмана. 
"Белорусский партизан"
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