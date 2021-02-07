Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 11,5 миллиарда долларов
Суммарная стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, за неделю выросла на 11,5 млрд долларов. Эти данные привел в субботу журнал Forbes, передает ТАСС.
Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло 184,3 млрд долларов. Курс акций Tesla повысился на этой неделе на 7,4%.
Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска в 203 млрд долларов. Основной причиной увеличения его состояния в течение года стал рост капитализации Tesla.
Как отмечает Forbes, Маск занимает первое место в списке 10 крупных предпринимателей из числа самых богатых людей мира, которые получили наибольшую прибыль в течение недели. Она оценивается суммарно в 74 млрд долларов. На втором месте в данном перечне основатель китайской платформы онлайн-коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Его состояние увеличилось за отчетный период на 10,7 млрд долларов в свете роста популярности платформы.
08:47 07/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение