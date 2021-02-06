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Как скажется на курсе нацвалюты такой объем господдержки? Власти Беларуси зароют в село более $100 млрд. в ближайшую пятилетку

Белорусские власти намерены в ближайшую пятилетку влить в сельское хозяйство более $100 млрд. в надежде увеличить объем сельхозпроизводства, экспорта и занятость в вымирающих регионах страны.

Согласно госпрограмме «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совмина №59 от 1 февраля 2021 года, на финансирование мероприятий 9 подпрограмм планируется направить 284 135 324 491,37 рубля.

В официальных комментариях нет ответов на такие вопросы как «Справится ли печатный станок с таким объемом?», «Какой уровень инфляции спровоцируют подобные вливания?» или «Как скажется на курсе нацвалюты такой объем господдержки?».


Зато описание ожидаемого властями результата уместилось в два абзаца.

«Реализация мероприятий Госпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить рентабельность продаж в сельском хозяйстве на уровне не менее 10%», – названо одно из достижений.

«…прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2025 году на 21,3 процента к 2020 году (до 7 млрд. долларов США)», - также сказано в документе

Правда с оговоркой, что село сможет достичь «целевых объемов производства», а на мировом рынке будет складываться благоприятная ценовая конъюнктура (читай – цена на еду должны расти).
afn.by
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