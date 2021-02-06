Согласно госпрограмме «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совмина №59 от 1 февраля 2021 года, на финансирование мероприятий 9 подпрограмм планируется направить 284 135 324 491,37 рубля.





В официальных комментариях нет ответов на такие вопросы как «Справится ли печатный станок с таким объемом?», «Какой уровень инфляции спровоцируют подобные вливания?» или «Как скажется на курсе нацвалюты такой объем господдержки?».









Зато описание ожидаемого властями результата уместилось в два абзаца.





«Реализация мероприятий Госпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить рентабельность продаж в сельском хозяйстве на уровне не менее 10%», – названо одно из достижений.





«…прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2025 году на 21,3 процента к 2020 году (до 7 млрд. долларов США)», - также сказано в документе





Правда с оговоркой, что село сможет достичь «целевых объемов производства», а на мировом рынке будет складываться благоприятная ценовая конъюнктура (читай – цена на еду должны расти).



