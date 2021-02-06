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Украина попросила Беларусь об экстренных поставках электричества

Власти Украины попросили правительство Беларуси об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Объем поставок составит 500 мегаватт. Контрагентом украинской стороны на территории Беларуси выступит компания «Белэнерго».

Напомним, в период с 2 по 3 февраля из-за неисправностей остановилась работа на Запорожской и Кураховской ТЭС. Помимо этого, на первой станции произошел пожар. В результате в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии.

Ранее Беларусь уже поставляла электроэнергию Украине в период сильных морозов — 18 января. Тогда было отпущено 3,1 млн кВт⋅ч электроэнергии.
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