Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

FINANCE.TUT.BY посмотрел , какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,628 (Paritetbank, Абсолютбанк, Технобанк).





Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.





Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке — 2,618 рубля.





Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,18 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,156 рубля.





Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,145 рубля.