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Завод группы ARVI в Лидском районе выставлен на продажу

Завод по утилизации отходов животного происхождения в Лидском районе арестован и выставлен на продажу. Известно, что это актив компании «Биоваст Лида». Ее учредителем является литовская группа Arvi, создатель которой арестован летом 2020 года по подозрению в мошенничестве.




Еще недавно литовский инвестор планировал получать на белорусском производстве протеин и костную муку, были планы запустить линию переработки крови и рыбных отходов.

В проект инвестировано €17 млн, и завод был запущен. А недавно производство арестовано за долги. Из-за этого весь имущественный комплекс выставлен на торги.

Начальная стоимость лота — 22,9 млн рублей. Электронные торги пройдут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что другой актив группы Arvi — компания «Арвибелагро» — обвиняется в неуплате налогов.

Группа Arvi  позиционировала себя в Беларуси в качестве единственного вертикально интегрированного комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки. У компании 14 фирменных секций и магазинов в Минске, Гродно, а также еще в 6 городах республики.
Officelife.media
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