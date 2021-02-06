Завод группы ARVI в Лидском районе выставлен на продажу













Еще недавно литовский инвестор планировал получать на белорусском производстве протеин и костную муку, были планы запустить линию переработки крови и рыбных отходов.





В проект инвестировано €17 млн, и завод был запущен. А недавно производство арестовано за долги. Из-за этого весь имущественный комплекс выставлен на торги.





Начальная стоимость лота — 22,9 млн рублей. Электронные торги пройдут 25 февраля.





Ранее сообщалось, что другой актив группы Arvi — компания «Арвибелагро» — обвиняется в неуплате налогов.





Группа Arvi позиционировала себя в Беларуси в качестве единственного вертикально интегрированного комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки. У компании 14 фирменных секций и магазинов в Минске, Гродно, а также еще в 6 городах республики.



