Правительство утвердило размер подарков сельхозорганизациям
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением в 2021–2025 годах торжественного чествования передовиков агропромышленного комплекса, будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете. Об этом говорится в госпрограмме «Аграрный бизнес».
В документе уточняется, что за счет этих средств облисполкому, райисполкому и сельскохозяйственным организациям, которым объявлена благодарность президента за значительные достижения в области сельского хозяйства, вручаются:
облисполкому — подарочный сертификат на сумму 20 тыс. базовых величин, которая направляется на цели, определяемые решением облисполкома;
райисполкому и сельскохозяйственной организации — ценный подарок стоимостью не более 3200 базовых величин каждому.
11:29 06/02/2021
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