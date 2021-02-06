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Правительство утвердило размер подарков сельхозорганизациям

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением в 2021–2025 годах торжественного чествования передовиков агропромышленного комплекса, будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете. Об этом говорится в госпрограмме «Аграрный бизнес».




В документе уточняется, что за счет этих средств облисполкому, райисполкому и сельскохозяйственным организациям, которым объявлена благодарность президента за значительные достижения в области сельского хозяйства, вручаются:

облисполкому — подарочный сертификат на сумму 20 тыс. базовых величин, которая направляется на цели, определяемые решением облисполкома; 

райисполкому и сельскохозяйственной организации — ценный подарок стоимостью не более 3200 базовых величин каждому.
Officelife.media
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