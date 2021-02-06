"Стройка развивается не так быстро, как хотелось бы. Основная причина — недооценка инвестором ситуации на площадке. Были некоторые неточности в определении несущей способности грунтов, и получилось то, что получилось, — немного застряли со свайными полями, пришлось делать пересчет и усиление", - заявил он. Слова Микуленка в пятницу приводит официальный телеграм-канал ведомства.





Чиновник пояснил, что уже готова нижняя часть фундаментов, еще раз идет их оценка. В том случае, если все расчетные показатели подтвердятся, строительство продолжится.





"Сопровождение стройки осуществляет наш научный институт, который курировал возведение Национальной библиотеки. Прежде работала российская компания, не имевшая опыта на этой территории", - пояснил Микуленок.





Окончательные сроки возведения "Газпром центра" будут определены, когда выдадут все проектные решения, заявил представитель Мингорисполкома.