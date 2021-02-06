Южная Корея на 1 месте, США не лидер. Рейтинг инноваций от Bloomberg

Чем более светлым цветом обозначена на карте страна, тем выше её место в рейтинге.





Возвращение Кореи на первое место в основном связано с увеличением патентной активности и высокими показателями в области науки и инноваций.





Занявший второе место Сингапур выделяет немалые бюджетные средства для перехода к цифровой экономике, страна имеет высокие баллы в обрабатывающей промышленности.





Сингапур и Швейцария поднялись на одну строчку каждая и заняли второе и третье места.





Германия спустилась на четвёртое место. Два года назад главный экономист Bayerische Landesbank Юрген Михельс предупреждал, что стране не хватает квалифицированных рабочих и стратегии развития высоких технологий.





Большая часть мировых инноваций приходится на две крупнейшие экономики — США и Китай. Разрыв между ними неуклонно сокращался за время существования индекса. В этом году рейтинг обеих стран снизился. Штаты, которые впервые возглавили индекс инноваций Bloomberg в 2013 году, уступили две позиции — оказались на 11-й. Поднебесная спустилась на 16-е место.





Впервые с 2016 года в топ-50 вошла Индия.





Индекс Bloomberg учитывает множество критериев и показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных компаний.





В рейтинге 2021 года особое внимание составители уделили инновациям и цифровой инфраструктуре, которые помогли странам бороться с пандемией и разработать вакцины.