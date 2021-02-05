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В Мингорисполкоме объяснили, откуда берутся застройки по $3,5 тыс. за 1 кв.м

Почему в одних новостройках Минска цена квадратного метра около $1 тыс, а в других $3,5 тыс., первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок не видит ничего удивительного.

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Читать полностью: https://realty.tut.by/news/building/655137.html?c

"За ценообразование на таких объектах отвечает сам инвестор. Он делает расчет исходя из экономической целесообразности, включает туда все свои затраты, расчетную прибыль", - пояснил он. Слова Микуленка приводит официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

В то же время, чиновник не взялся комментировать заявленную цену в $3,5 тыс в жилом комплексе возле пл. Победы на месте бывшего троллейбусного депо, где ведется дорогая застройка. Он предположил, что происходит "прощупывание рынка", а цена в итоге будет той, по которой люди смогут купить недвижимость, пишет interfax.by

"Если никто не купит, то понятно, что просто стоять долгострой не будет, потому что у инвестора есть обязательства перед городом. Однако цены застройщик формирует сам, у него есть такое право, поскольку это жилье не для нуждающихся, и там нет какой-то предельной пороговой ступени, которую задает государство", - сказал Микуленок.
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