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Москва рассчитывает получить первые дивиденды от поддержки Лукашенко

На минувшей неделе Россия получила первые выгоды от поддержки Лукашенко после проигранных им выборов 9 августа – согласована продажа беларуских нефтепродуктов через порты Санкт-Петербурга.

Москва рассчитывает получить первые дивиденды от поддержки Лукашенко
27 января состоялось заседание правительств Беларуси и России в Москве. По его итогам глава беларуского правительства Роман Головченко заявил, что сторонам удалось добиться соглашения по допуску беларуской продукции к государственным закупкам в России. Впрочем, Россия никогда и не была против этого – но на симметричной основе, т. е. – чтобы российская продукция равноправно участвовала в беларуских госзапкупках.

Также анонсировано совместное производство вакцины против коронавируса в Беларуси. А Мозырский НПЗ наконец получил первый транш компенсации за поставки в 2019 отравленной российской нефти в размере примерно 14 млн долларов.

Но если приобретения Беларуси ничтожны или сомнительны, то ожидаемые приобретения России несколько существенней – по крайней мере, репутационно. Проект соглашения о транспортировке беларуских нефтепродуктов предполагает поставки 3-3,5 млн тонн в год через российские порты. Вряд ли это соглашение будет соблюдаться если даже будет заключено, но сам факт согласия Беларуси на это прямо указывает на возросшее влияние России на политику Беларуси, так как транспортировка нефтепродуктов через российские порты точно дополнительно сократит доходы беларуской нефтепереработки.
Анатолий Паньковский, belarusinfocus
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