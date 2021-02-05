При этом в документе приводятся интересные данные о средних суммах депозитов и их типе на каждого вкладчика. Myfin.by максимально наглядно показывает усреднённый портрет белорусского вкладчика: сколько денег, в какой валюте и в каких типах вкладов он их хранит, пишет myfin.by





Большую часть сбережений белорусы по-прежнему предпочитают хранить в иностранной валюте. При этом в быстром доступе на отзывных депозитах хранится 42% валютных вкладов, остальные 58% - на безотзывных депозитах. С рублевыми вкладами ситуация обратная. Большинство предпочитает безотзывные депозиты с высокими ставками: только 15% средней суммы вклада в белорусских рублях приходится на отзывные депозиты.





Инфографика: Myfin.by





Интересно, что несмотря на сокращение общей суммы депозитов, растет средняя сумма вклада в рублях на одного вкладчика. Если на начало 2020 года она составляла 8670 рублей, то в начале 2021 она достигла 9670 рублей. При этом средняя сумма вклада в долларах уменьшилась: с $13 680 до $13 020.





Таким образом средний вкладчик держит на вкладах около 23 среднемесячных белорусских зарплаты в валюте и чуть больше 6 среднемесячных зарплат по стране в белорусских рублях.







