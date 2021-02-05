Сколько держит потенциальный вкладчик на счетах? Портрет белорусского вкладчика
Нацбанк в последнем исследовании белорусских вкладчиков отмечает небольшой отток вкладов в 4-м квартале 2020-го на 1,1%.
При этом в документе приводятся интересные данные о средних суммах депозитов и их типе на каждого вкладчика. Myfin.by максимально наглядно показывает усреднённый портрет белорусского вкладчика: сколько денег, в какой валюте и в каких типах вкладов он их хранит, пишет myfin.by
Большую часть сбережений белорусы по-прежнему предпочитают хранить в иностранной валюте. При этом в быстром доступе на отзывных депозитах хранится 42% валютных вкладов, остальные 58% - на безотзывных депозитах. С рублевыми вкладами ситуация обратная. Большинство предпочитает безотзывные депозиты с высокими ставками: только 15% средней суммы вклада в белорусских рублях приходится на отзывные депозиты.
Инфографика: Myfin.by
Интересно, что несмотря на сокращение общей суммы депозитов, растет средняя сумма вклада в рублях на одного вкладчика. Если на начало 2020 года она составляла 8670 рублей, то в начале 2021 она достигла 9670 рублей. При этом средняя сумма вклада в долларах уменьшилась: с $13 680 до $13 020.
Таким образом средний вкладчик держит на вкладах около 23 среднемесячных белорусских зарплаты в валюте и чуть больше 6 среднемесячных зарплат по стране в белорусских рублях.
18:16 05/02/2021
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