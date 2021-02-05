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Белорусская таможня заявила о резком росте попыток незаконного ввоза валюты

Белорусская таможня зафиксировала резкий рост числа попыток незаконного ввоза валюты во втором полугодии 2020 года.


"Хотя границу стало пересекать меньше людей, но число выявленных попыток незаконного ввоза валюты в страну во втором полугодии 2020 года резко возросло. Мы связываем этот факт с тем, что часть этих средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов", - сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА

Особое внимание таможня уделяет борьбе с наркотрафиком. В 2020 году из незаконного оборота изъято более 950 кг наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. "Такой результат связан с усилением работы в этом направлении. Мы применяем новые методы, формы, технологии борьбы с ввозом наркотиков, в том числе систему управления рисками, инспекционно-досмотровые комплексы", - отметил председатель ГТК.
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