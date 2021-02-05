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Министерство по налогам и сборам намерено вытрясти из белорусов душу

Когда экономика стагнирует, то у государства остается один способ "кормить ОМОН" и прикорытников -- вытряхивать последние деньги из людей. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко озвучил сегодня новые подходы.

Министерство по налогам и сборам намерено вытрясти из белорусов душу
"Как правило, источниками серых доходов являются средства от незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытая выручка субъектов хозяйствования. Поэтому работа по контролю за соответствием доходов и расходов граждан должна быть переформатирована", - считает Сергей Наливайко, которого цитирует БЕЛТА.

По его мнению, необходимо не просто анализировать имущественное положение физического лица, а пытаться установить источник происхождения средств и рассматривать вопрос о налогообложении именно первоначально полученного дохода, который был сокрыт от налогообложения. Налоговикам необходимо изучить финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций, где гражданин является учредителем, и множество других сведений. "Эта работа основана на большом анализе данных о физлице, его родственниках, взаимосвязях между субъектами хозяйствования. Но именно такая работа позволяет комплексно связать превышение расходов над доходами учредителя и финансовые результаты организации", - сказал Сергей Наливайко.

Налоговые органы продолжат анализировать соответствие доходов и расходов граждан, которые зарегистрированы в качестве ИП. По словам министра, незначительная налоговая база по налогам от деятельности, полное расходование в безналичном порядке всей полученной выручки, отсутствие снятия наличных денег со счета на протяжении ряда лет и при этом приобретение имущества - это первые признаки, что предприниматель скрывает доходы. "В данном случае наиболее справедливое налогообложение - это налогообложение не превышения расходов над доходами, а изначально полученной выручки", - считает он
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