Представитель французской шинной компании Эрве Дегин сообщает: «Предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав, совершенные белорусской компанией БелАЗ в отношении некоторых ее сотрудников, о которых вы пишете, очень серьезны и заслуживают нашего полного внимания».





«Предположительно, прямых деловых отношений с БелАЗом у нас нет, — пишет представитель Michelin. — Но мы все же свяжемся с его руководством и обратим внимание на указанные вами предполагаемые факты нарушения прав человека и социальных прав в отношении некоторых сотрудников. Отправим запрос в БелАЗ».





Также в письме говорится об уже направленном запросе в адрес БМЗ — сейчас в Michelin ждут реакции.