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Компания Michelin намерена направить запрос БелАЗу насчет соблюдения прав человека

Сегодня стало известно о реакции Michelin на письмо сотрудника Business and Human Rights Resource Centre.

Представитель французской шинной компании Эрве Дегин сообщает: «Предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав, совершенные белорусской компанией БелАЗ в отношении некоторых ее сотрудников, о которых вы пишете, очень серьезны и заслуживают нашего полного внимания».

«Предположительно, прямых деловых отношений с БелАЗом у нас нет, — пишет представитель Michelin. — Но мы все же свяжемся с его руководством и обратим внимание на указанные вами предполагаемые факты нарушения прав человека и социальных прав в отношении некоторых сотрудников. Отправим запрос в БелАЗ».

Также в письме говорится об уже направленном запросе в адрес БМЗ — сейчас в Michelin ждут реакции.
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