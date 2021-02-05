Евро обвалился. Но девальвация рубля продолжается
5 февраля EUR и USD опять подешевели, но корзина валют выросла до максимума за 154 дня за счет укрепления российского рубля
Валютная корзина сегодня подорожала уже девятый раз подряд, но её значение выросло всего на 0,03%. По итогам первой недели февраля получилось +0,61%. Это в 20(!) раз больше, чем получилось по итогам января.
Курс доллара снизился на 0,0082 BYN до 2,6282 BYN/USD.
Доллар дешевеет второй день. За это время его курс упал на 0,0122 BYN. А до этого за десять торговых сессий стоимость доллара улетела вверх на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.
Курс евро обвалился на 0,0191 BYN до 3,1448 BYN/EUR — минимума за 9 дней.
Евровалюта за два дня стала дешевле на 0,0312 BYN. За предшествующие девять торгов курс евро подскочил на 0,0965 BYN.
Курс российского рубля вырос сразу на 0,0176 BYN до 3,5023 BYN/100 RUB. Рубль РФ завершил сегодняшние торги на максимуме за 32 дня.
Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке Беларуси
По итогам недели белорусский рубль существенно девальвировался к российскому рублю, немного подешевел к доллару и заметно укрепился к евро:
курс доллара +0,0020 BYN (+0,08%);
курс евро −0,0350 BYN (−1,10%);
курс российского рубля +0,0565 BYN (+1,64%);
корзина валют +0,61%.
Центробанк России
К концу недели российский рубль укрепился к доллару и евро.
Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 62 копейки до 75,1107 RUB/USD. Курс евро на завтра обвалился сразу на 1,04 рубля до 89,8850 RUB/EUR.
Сегодня Минфин России в три раза снизил объём закупок валюты на Московской бирже. Вместе с высокими ценами на нефть это положительно сказалось на курсе российского рубля.
Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке РФ
Российский рубль существенно укрепился к доллару и ещё больше к евро:
курс доллара −1,1420 RUB (−1,50%);
курс евро −2,4113 RUB (−2,61%).
Источник: select.by
13:52 05/02/2021
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