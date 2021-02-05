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Oops! Работников агрокомбината "Дзержинский" пугают, что Лукашенко закроет предприятие

На агрокомбинате «Дзержинский» работников, как и в целом по стране, принуждали оставлять подписи под письмом провластных профсоюзов против санкций ЕС.


В этом не было бы ничего необычного, если бы не мотивация, которой угрожали людям.

Как сообщает блогер Мотолько, их пугали тем, что Лукашенко закроет предприятие, если узнает, что на нем мало подписантов обращения.
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