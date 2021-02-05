Oops! Работников агрокомбината "Дзержинский" пугают, что Лукашенко закроет предприятие

На агрокомбинате «Дзержинский» работников, как и в целом по стране, принуждали оставлять подписи под письмом провластных профсоюзов против санкций ЕС.