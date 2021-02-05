Официально: У ЕАЭС нет планов на единую валюту до 2025 года









Ни в одном договоре ЕАЭС, ни в одном другом акте в рамках ЕАЭС не сказано о введении единой валюты. Таких планов нет даже в стратегии развития до 2025 года. Переговоры об этом не ведутся, и тема не обсуждается», — приводит слова министра ТАСС





Жаксылыков также отметил, что доля взаимной торговли в товарообороте ЕАЭС не такая высокая, как в Евросоюзе, — она не превышает 15%. В то время как в ЕС доля взаимной торговли товарами, услугами, а также инвестиционных потоков достигает 60−70%.





Министр обозначил и такую тенденцию: при взаимных расчетах в ЕАЭС чаще стали использовать национальные валюты. В 2013 году, еще во времена Таможенного союза, это было около 60%, а уже по итогам 2019-го — около 74%. На доллар приходится 19% расчетов, а на евро — всего 7%.