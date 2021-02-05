Почему полякам доступна лучшая в мире вакцина, а белорусам нет?

Беларусь стала первой страной, закупившей российскую вакцину «Спутник V». В нашей стране прошли ее испытания с еще более сногсшибательным результатом, чем в самой России – 95% эффективности. Сейчас поликлиники начали массовую вакцинацию граждан, пишет ej.by





При этом две вакцины, одобренные ВОЗ, -- BioNTech/Pfizer и Moderna в нашей стране недоступны. В отличие от российского «Спутника V», эти вакцины прошли весь стандартный путь испытаний, которые проходят подобные препараты в «мирное» время. Испытания проходили открыто, о каждом этапе подробно отчитывались.





Исследование российской вакцины началось на месяц позже, схемы испытаний у многих вызывают сомнения, а подробные данные о них не раскрываются.





Неудивительно, что российскую вакцину готовы купить в основном страны-политические партнеры. Тогда как за возможность получить BioNTech/Pfizer и Moderna борется весь мир.





Самые богатые страны сделали предзаказ инъекций в количестве, превышающем население их стран. Например, Канада сможет вакцинировать свое население почти четыре раза. Как подсчитал «Народный альянс за вакцины», богатые государства, где живет только 18% населения мира, заказали себе все дозы Moderna и 96% препарата Pfizer/BioNTech, которые выпущены на первом этапе.





В США и Западной Европе вакцинация уже началась. Другие страны ждут выполнения заказа, заплатив деньги вперед компаниям-производителям.





А третьи страны не могут себе позволить закупку и, особенно, дорогостоящую транспортировку препарата. Таким странам пытается помочь ВОЗ. Организация запустила программу COVAX, в рамках которой богатые страны скидываются бедным на покупку вакцин. В программе участвуют 190 стран. Беларусь заявку на программу не подавала. Однако представитель ВОЗ в Беларуси сообщил, что сейчас белорусский Минздрав начал переговоры с ВОЗ о вступлении в программу.





Учитывая, что страны-участницы COVAX могут надеяться на вакцину в порядке очереди, а финансирования программе не хватает, перспективы белорусов на получение цивилизованной вакцины выглядят нерадужно.





В журнале The Economist вышла статья с прогнозом доступности вакцины от COVID-19 в разных странах мира. Статью иллюстрирует карта:









Видно, что Беларусь, как и Украина, сможет надеяться получить BioNTech/Pfizer лиш весной 2022 года. При этом, например, Польша прививки уже сейчас делает наравне с другими странами Западной Европы. Как так получилось, что две страны с общим прошлым, похожими языком и культурой оказались по разные стороны цивилизации?





Израильский историк Юваль Ной Харари в своей книге-бестселлере «Homo Deus» предрекает разделение человечества в будущем на биологические касты.





Самые богатые люди, имеющие доступ к передовым медицинским технологиям, будут генетически усовершенствованы еще до своего зачатия, а в течение жизни будут оперативно исправляться любые возникшие в их теле или мозге недостатки, превращая в идеально-здоровых вечно молодых людей. В старости, если она для них все же будет наступать, они каждые 10 лет будут проходить медицинское усовершенствование, где им обновят все органы, которые плохо работают. Гарантируя еще 10 лет полноценной жизни, в течение которых ученые придумают еще более новые технологии.





Остальные жители планеты останутся на их фоне простыми смертными. Они тоже будут получать некоторые технологии, которые со временем удешевляются, но с большим опозданием – когда жители первого мира уже будут наслаждаться результатом десятка новых изобретений.





Сейчас в разработку медицинских технологии уже вкладываются самые успешные предприниматели Кремниевой долины. Например, Рэй Курцвел, будучи техническим директором Google, основал стартап, который своей миссией назвал «решить проблему смерти». Харари предполагает, «что вы уже сейчас можете столкнуться на улице с кем-нибудь потенциально бессмертным – по крайней мере, на Уоллстрит или Пятой авеню».





Философ подчеркивает, что сверхлюди, способные постоянно совершенствовать свое тело и мозг с помощью биотехнологий, настолько обгонят бедолаг, не могущих за все это платить, что их можно будет назвать новым биологическим видом человека – «Homo Deus», «Человек божественный». Он настолько же будет отличаться от Homo sapiens, как тот когда-то стал отличаться от своего предка, Homo erectus.





Звучит как фантастика. Но кто знает…



