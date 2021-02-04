В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире

FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно - на сахар, зерновые и растительные масла. Так, индекс цен на сахар поднялся на 7 пунктов (8,1%), до 94,2 пункта, до рекорда с мая 2017 года. Рост цен объясняется ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и из-за засушливой погоды в Южной Америке, а также недавним удорожанием нефти и укреплением бразильского реала к доллару. Бразилия - крупнейший в мире экспортер сахара.





Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на кукурузу из-за общего снижения предложения, а также в связи с засушливой погодой в Южной Америке.





Как указывает FAO, подорожала и пшеница, в том числе из-за "ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".





Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%), показатель растет четвертый месяц подряд. Организация отмечает повышение цен на все виды мяса, сильнее всего - на мясо птицы, особенно в Бразилии, при активном спросе и ограничении экспорта из стран Европы.



