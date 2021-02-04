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Акции Embracer Group достигли рекордной стоимости после покупки Easybrain

Многомиллионная сделка, после которой компания с разработкой в Минске стала частью шведской Embracer Group, принесла последней приятные дивиденды — за сутки ее акции взлетели на 10%, сообщает dev.by.

Вчера стало известно, что разработчика мобильных игр Easybrain Limited поглотила шведская компания Embracer Group. Одновременно компания заявила о слиянии с американской компанией The Gearbox Entertainment. После этих новостей цена акций Embracer Group подскочила до исторического рекорда.

Акции Embracer Group котируются на Стокгольмской фондовой бирже и Франкфуртской фондовой бирже. За последние сутки стоимость акций на Франкфуртской ФБ выросла более чем на 10%. Если на начало торгов 3 февраля на бирже цена составляла 21,04 евро, то в ходе сегодняшних торгов она поднималась до 23,5 евро. Пока акции торгуются выше 23 евро. 

С начала этого года акции Embracer Group подорожали почти на 20%. За весь 2020 год, в течение которого Embracer Group активно скупала компании, цена акций выросла почти в три раза.

За 2019 финансовый год (апрель 2019-март 2020) Embracer Group увеличила прибыль на треть до 210 миллионов долларов. Чистые продажи игр составили 369 миллионов долларов,  общий доход компании — 607 миллионов долларов. 
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