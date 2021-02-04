+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Исследование: в августе-сентябре 2020 года беларусы резко уменьшили траты на коммуналку

И по итогам 2020 года суммы выплат не достигли уровня 2019-го года, хотя за это время стоимость услуг выросла.

Исследование: в августе-сентябре 2020 года беларусы резко уменьшили траты на коммуналку
1 из 4
Белгазпромбанк опубликовал ежеквартальное исследование данных о транзакциях его клиентов по безналичным платежам. Myfin.by приводит самые интересные выдержки из него по группам товаров и услуг.

Общее число операций по карточкам Белгазпромбанка за 2020-й год выросло почти на 15%, при этом количество клиентов с карточками банка после известного «дела Белгазпромбанка» и введения временной администрации по итогам года снизилось. 

Любопытно, что средняя сумма трат белорусов за год выросла с 24,7 рубля до 28,1 рубля, что составляет 13,59% при официальной инфляции 5,5%.

Наиболее интересным стали данные трат клиентов банка по группам товаров и услуг. Так, на покупки в супермаркетах белорусы стали тратить на 26,58% больше, на топливо траты выросли на 11,46%, на развлечения (включая спорт) рост сразу на 46,41%. 

Снизились траты на проезд в общественном транспорте (-2,9%), аренду авто (-33,18%), покупку авиабилетов (-55,36%).

В супермаркетах сократилось число покупок (-0,17%), но резко выросла их общая сумма (+15,42%). Серьезно сократили свои траты белорусы в общепите: сумма похода в кафе и ресторан похудела на 18,14%, а число таких транзакций просело на 19,01%. 

Средний чек в общепите изменился мало за год – снизился с 12 рублей в 2019-м до 11,59 рубля в 2020-м. Средний чек покупки топлива вырос на 2,2 рубля.

Еще один любопытный факт: резкая просадка трат на услуги ЖКХ белорусов в августе-сентябре 2020 года. И суммы выплат по ним так и не достигли уровня 2019-го года. Хотя стоимость коммуналки за этот год выросла на $5 в эквиваленте.

#1#

Напомним, что осенью власти пытались убедить нас, что лишь очень немногие перестали платить за услуги ЖКХ. Теперь же выясняется, что на самом деле это не так. Не даром у коммунальщиков была паника и они пытались вводить какие-то санкции уже после первого месяца неуплаты, хотя это незаконно.

Кстати, в том же августе-сентябре белорусы бросились скупать элетронику, показав рекордный уровень трат по этой группе товаров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpa[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]