Белгазпромбанк опубликовал ежеквартальное исследование данных о транзакциях его клиентов по безналичным платежам. Myfin.by приводит самые интересные выдержки из него по группам товаров и услуг.





Общее число операций по карточкам Белгазпромбанка за 2020-й год выросло почти на 15%, при этом количество клиентов с карточками банка после известного «дела Белгазпромбанка» и введения временной администрации по итогам года снизилось.





Любопытно, что средняя сумма трат белорусов за год выросла с 24,7 рубля до 28,1 рубля, что составляет 13,59% при официальной инфляции 5,5%.





Наиболее интересным стали данные трат клиентов банка по группам товаров и услуг. Так, на покупки в супермаркетах белорусы стали тратить на 26,58% больше, на топливо траты выросли на 11,46%, на развлечения (включая спорт) рост сразу на 46,41%.





Снизились траты на проезд в общественном транспорте (-2,9%), аренду авто (-33,18%), покупку авиабилетов (-55,36%).





В супермаркетах сократилось число покупок (-0,17%), но резко выросла их общая сумма (+15,42%). Серьезно сократили свои траты белорусы в общепите: сумма похода в кафе и ресторан похудела на 18,14%, а число таких транзакций просело на 19,01%.





Средний чек в общепите изменился мало за год – снизился с 12 рублей в 2019-м до 11,59 рубля в 2020-м. Средний чек покупки топлива вырос на 2,2 рубля.





Еще один любопытный факт: резкая просадка трат на услуги ЖКХ белорусов в августе-сентябре 2020 года. И суммы выплат по ним так и не достигли уровня 2019-го года. Хотя стоимость коммуналки за этот год выросла на $5 в эквиваленте.





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Напомним, что осенью власти пытались убедить нас, что лишь очень немногие перестали платить за услуги ЖКХ. Теперь же выясняется, что на самом деле это не так. Не даром у коммунальщиков была паника и они пытались вводить какие-то санкции уже после первого месяца неуплаты, хотя это незаконно.





Кстати, в том же августе-сентябре белорусы бросились скупать элетронику, показав рекордный уровень трат по этой группе товаров.