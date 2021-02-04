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ДФР пришел в "ГРИНрозницу"?

Аравоохранительные органы с утра работают в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72. Их интерес касается этажей, на которых расположен офис компании «ГРИНрозница».

ДФР пришел в "ГРИНрозницу"?
Микроавтобус с тонированными стеклами у бизнес-центра «Дельта»
— С самого утра, с восьми часов, на третьем-четвертом этажах бизнес-центра «Дельта» стоят ребята молодые — контролируют все. Здесь расположены офисы компании Green. Внизу — серая газель с тонированными стеклами, — сообщил читатель TUT.BY.

Действительно, офис компании ООО «ГРИНрозница» находится в этом бизнес-центре.

Пока неизвестно, кто именно из силовых органов работает на месте. Приехавшие — в штатском. По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе — специалисты Департамента финансовых расследований.

— Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении этих ребят, — говорит очевидец. — И возвращаются обратно.

Журналисты портала уже несколько часов пытаются связаться с сотрудниками компании «Гринрозница» — пока безуспешно: телефоны в основном недоступны. Несколько читателей сообщили, что их родные, работающие в офисе, не выходят на связь.

В Департаменте финансовых расследований отказались от комментариев по этой теме, уточнив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.
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