Теперь заказ товаров с территории Беларуси осуществляется через доменное имя www.by.wildberries.ru, владельцем которого является российский продавец ООО «Вайлдберриз».





Таким образом, оформляя заказ на сайте www.by.wildberries.ru, беларуский потребитель покупает товар в России, а не в беларуском интернет-магазине.





При осуществлении розничной торговли через иностранный интернет-магазин с доставкой товаров покупателям (физическим лицам) путем пересылки почтовыми отправлениями либо иным способом в Республику Беларусь, местом осуществления деятельности такого интернет-магазина является территория той страны, с которой реализуется товар.





В рассматриваемом случае местом реализации товара покупателю является Российская Федерация.





Действие нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения между покупателями и продавцами при осуществлении розничной торговли по образцам, в том числе посредством сети Интернет, не распространяется на деятельность интернет-ресурса by.wildberries.ru.





Заказ товаров на указанном интернет-ресурсе осуществляется с учетом требований российского законодательства; данная информация размещена в разделе Правила продажи товаров в интернет-магазине Wildberries.





В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с приобретением товаров на российской торговой площадке Wildberries, потребителям следует обращаться к продавцу – владельцу торговой площадки Wildberries ООО «Вайлдберриз» (юридический адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, владение 1, e-mail: [email protected] ).





В случае неразрешения ситуации, а также по вопросам соблюдения торговой площадкой Wildberries требований российского законодательства о защите прав потребителей и торговле потребитель вправе обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).





МАРТ также напоминает, что в соответствии со статьей 3 Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-членов Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 г. граждане каждого государства-участника Содружества Независимых Государств, а также иные лица, проживающие на его территории, пользуются на территориях других государств-участников Содружества в отношении своих потребительских прав такой же правовой защитой, как и граждане этих государств, и имеют право обращаться в государственные и общественные организации по защите прав потребителей, другие организации, предъявлять иски в суды и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих государств.





Договор купли-продажи заключается в национальной валюте Российской Федерации, данная информация содержится в разделе «Цена и оплата» Правил пользования торговой площадкой Wildberries сайта by.wildberries.ru. При этом для белорусских покупателей ориентировочная цена товара может указываться в валюте Республики Беларусь.





Согласно разъяснению Национального банка Республики Беларусь, при проведении расчетов между физическим лицом – резидентом и юридическим лицом – нерезидентом имеет место валютная операция.





Банк-эмитент осуществляет перевод денежных средств со счета клиента в пользу организации торговли (сервиса), совершая при этом валютно-обменную операцию, поскольку счет клиента открыт в белорусских рублях. Осуществление валютно-обменной операции позволяет обеспечить перечисление российских рублей в пользу организации торговли (сервиса) за реализуемый ею товар.





При совершении валютно-обменной операции при использовании банковской платежной карточки (далее – карточка) и ее отражение по счету клиента осуществляются в соответствии с договором об использовании карточки по обменному курсу банка-эмитента, установленному для совершения операций при использовании карточек, и (или) обменному курсу, установленному платежной системой.





Наряду с этим, если физическому лицу – резиденту открыт в банке Республики Беларусь счет в российских рублях, то оно вправе перечислить российские рубли за товар на счет, открытый интернет-магазином by.wildberries.ru в банке Российской Федерации.