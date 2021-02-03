Людям нужно питаться, одеваться, скажем так, удовлетворять свои культурные потребности. Экономика работала и во время войны, а в Беларуси даже во время оккупации.





Запас прочности власти

В большей степени он носит чисто символический характер, потому что белорусская экономика всегда была на подпитке российских финансовых дотаций, энергетических преференций и т.д. Она уже давно самостоятельно не работает.





Без этой подпитки станет совсем плохо, белэкономика и дальше будет погружаться в долги. А они, как известно, имеют свойство нарастать. Потом происходит то, что называется иностранным словом — дефолт.





Но и после него любая экономика продолжает работать. Официально о дефолте объявляли разные государства (в последний раз, насколько я помню, в марте минувшего года правительство Ливана), но людям жить нужно все равно.





Иными словами, беларусская экономика будет работать в любом случае.





Другой вопрос — как?





Российского кредита в полтора миллиарда долларов (значительная часть уже израсходована) не хватит, чтобы без перебоев всем платить зарплаты. Думаю, по политическим соображениям (как и раньше, так и сейчас) Россия продолжит давать кредиты, ведь последним союзником, который у нее остался, является именно беларусское руководство.





Нежирно, конечно, но чтобы этот режим держался, деньги будут выделяться и в будущем.





То есть, кредит в полтора миллиарда долларов — не последний.





Возможностей найти деньги где-то еще — ну очень мало

Теоретически, кроме россиян, получить деньги можно только от китайского руководства. Пекин может прокредитовать не только так называемыми связанными кредитами в виде китайских товаров и оборудования, но и реальными финансами.





Прецедент уже был. В юанях мы занимали сумму, эквивалентную полутора миллиардам долларов у Шанхайского отделения Китайского банка развития. Учитывая неплохие отношения Лукашенко и Си Цзиньпина, это вполне возможно и сейчас.





Как известно, кредиты нужно отдавать. В основном мы делаем это за счет рефинансирования.





Для Беларуси стало обычной практикой, когда большую часть кредитов отдают благодаря тому, что вновь перезанимают деньги у России.





С Китаем вариант рефинансирования не пройдет, поэтому отдать китайцам долг можно лишь с помощью россиян. Точнее, их руководства.





Что касается западного направления, то этот вектор заимствований сейчас практически закрыт. Официально с Беларусью отказались работать и МВФ, и Европейский инвестиционный банк, и Европейский банк реконструкции и развития.





По идее, наше министерство финансов может попытаться разместить на финансовом рынке свои облигации, так называемые евробонды. Но только чисто теоретически, ибо с учетом резко возросшего странового риска если и найдутся желающие их купить, то только под супервысокую доходность.





Раньше мы размещали евробонды под 6-7% годовых, а сейчас это может быть 9-10%, что практически неподъемно.





Те структуры, которые покупают евробонды, никаких условий, касательно нарушений прав человека и внутренней политики не ставят. Это так называемые массовые заемщики, но предложенная ими доходность может оказаться не по силам беларусской экономике.





Тем более, рефинансирований в таких случаях не бывает. Облигации нужно гасить, как говорится, любой ценой — кровь из носа.





Повторюсь, остается опять-таки только Россия. Чтобы отдать долги по евробондам, можно занять деньги только там, но 9-10% годовых — это уже чересчур. Кремль может сказать, что помогать в погашении таких процентов не станет. Там тоже деньги считают.





Поддержка возможна только из соображений геополитики.









Пока всеобщая забастовка маловероятна

Помнится, Светлана Тихановская 26 октября прошлого года уже объявляла день всеобщей забастовки, однако на призыв откликнулись немногие. В основном те, кого называют «вшивой интеллигенцией». У беларусского рабочего класса не хватает солидарности. Той, которая была в Польше или в бывшей Чехословакии. Но это можно понять. Большинство наших рабочих живет от зарплаты до зарплаты.





К тому же среди рабочего класса есть те, кто получают высокие зарплаты. Речь о предприятиях, которые дают стране основную валютную выручку.





Имеются ввиду «Беларуськалий» и нефтепереработка. Именно там солидарности и недостает. Репрессии стачкомов со стороны государства, как правило, остаются без должной реакции.





В качестве исключения можно назвать только стачком БМЗ, который заявил, что не приступит к работе, пока не будут восстановлены все уволенные.





Сегодня рабочий класс не тот гегемон, о котором писали Маркс и Энгельс.





А вот важное обстоятельство: сегодня 70% ВВП страны обеспечивают государственные предприятия, а не частный сектор. Потому власть за них так и держится и не обращает внимание на судьбы частников. Но это до поры до времени.





Станок печатания денег не включают

Пока экономика с горем пополам функционирует, а рабочий класс (по теории марксизма-ленинизма движущая сила большинства революций) бездействует, я не думаю, что Национальный банк пойдет на массовое печатание необеспеченных денег.





Там работает достаточно квалифицированная команда, которая сопротивляется всяким неблагоприятным событиям. В первую очередь, директорам государственных предприятий, которые, наверняка, требуют от Лукашенко дешевых кредитов. И директивных, с помощью которых они намереваются далее начальствовать и платить по предыдущим долгам.





Надеюсь, сопротивление продолжится, но ситуация может повернуться таким боком, что руководство Нацбанка начнет уступать лобби директората и руководителей сельского хозяйства, которые без льготных директивных кредитов не мыслят свое существование.





Такой вариант, к сожалению, возможен. Выльется это в рост уже поползшей вверх инфляции. Благодаря усилиям по грамотной монетарной политике Национального банка долгое время удавалось сдерживать инфляцию в районе 5%, но к концу прошлого года она поднялась до 7,4%.





Предполагаю, давление продолжится, и мы получим инфляцию, выраженную двухзначными числами.





Хотя уже начали отвыкать, что когда-то она была именно такой, то есть в районе 12-15% процентов.





Именно цифры инфляции станут индикатором сопротивляемости Нацбанка и степени оказываемого на него давления.





Зарплату людям нужно платить по любому. Почти все крупные предприятия могут это сделать только с помощью кредитов.





Суть директивного кредитования состоит в том, что главному банку страны дается обязательное к исполнению указание, которое он передает банкам рангом пониже. В первую очередь государственным. Они должны давать конкретным предприятиям кредиты, а «сверху» укажут в каком объёме и под какой процент.





Когда до прошлогодних президентских выборов экономика Беларуси выглядела не такой плачевной, были планы директивные кредиты отменить. На чем настаивали и наши международные кредиторы.





После 9 августа эти кредиты не только не свернуты, но и увеличены. Без них большинство предприятий встанет, а это социальный взрыв.





Запас прочности у беларусской банковской системы еще есть, ее будут эксплуатировать и впредь. До конца года ничего не лопнет, но банкротство в перспективе неизбежно.







