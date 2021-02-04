Распродажа объектов общепита в Гомельской области: собственники уезжают из Беларуси
Переезд собственников в другую страну — самая частая причина продажи заведений общепита. К такому выводу пришел портал lovesun.by, проанализировав объявления о продаже бизнеса, размещенные на площадке kufar.by.
Только в Гомельской области по причине переезда владельцев в другую страну, продаются семь объектов общественного питания из двенадцати. Четыре объекта находятся в Жлобине и по одному в Светлогорске, Гомеле и Речицком районе.
Например, в самом Гомеле срочно продается кафе «Марвел бургер» — за 34 тыс рублей. Уточняется, что бизнес не обременен долгами.
Три заведения в хороших локациях выставлены на продажу в Жлобине. Собственник утверждает, что доходность хорошая, а невысокую стоимость продажи объясняет желанием лишь «вернуть вложения».
В ряду продаваемых также — мобильные бургерные, придорожные кафе и киоски, специализирующиеся на выпечке.
В объявлениях не указываются претензии госорганов к этим бизнесам.
10:43 04/02/2021
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