Microsoft обогнал Saudi Aramco по рыночной стоимости
Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.
Как сообщает РИА Новости, общая рыночная капитализация компании составила 1,828 триллиона долларов.
Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов.
В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь стала лидером.
10:07 04/02/2021
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