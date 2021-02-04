Приведет ли новое «дело банкиров» к обвалу рубля?

Что произошло?

Еще вчера несколько телеграм-каналов сообщили о задержании бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Сегодня его супруга сообщила, что он «находится в отъезде за пределами Беларуси». КГБ не подтвердил, но и не опроверг задержание бывшего премьер-министра Беларуси.





Кроме этого, сообщалось о том, что задержан бывший председатель правления Белинвестбанка, исполняющий обязанности директора ОАО «Белорусская лесная компания», Геннадий Сысоев. Официально подтверждения от силовых структур также нет.





Myfin.by поинтересовался у Ярослава Романчука – с чем может быть связано возможные громкие задержания и как это отразится на курсе рубля.





Все следы едут в Кремль?

– Вполне возможно, что это не связано с коррупцией. Румас – это топ белорусской номенклатуры на протяжении 20 лет. Человек, который интегрально встраивался в модель «совок-госплан», руководил крупнейшим банком страны, был безусловно в авангарде тех, кого я называю «агробаронами». Он входил в авангард номенклатурно-олигополистического банковского сектора, возглавляя Белагропромбанк. Потом он возглавлял Банк развития – креатура, которую он создал вместе с Михаилом Мясниковичем.





Человек такого уровня, с такими связями, человек, обладающий таким административными ресурсами и знающий практически всех руководителей крупных предприятий и вертикальщиков верхнего звена в стране лично, и что важно, находящийся в давней связке с Мясниковичем, который находится в Москве, мог бы заинтересовать многих. Естественно оттуда идут слухи относительно того, что и кого предлагает Москва для разрешения политического кризиса в Беларуси.





Поэтому я рассматриваю слухи об аресте не только и не столько в отношении хозяйственной деятельности Румаса, хотя на человека столько лет руководящего такими структурами накопать могут все, что угодно.

Поиск стрелочников продолжится

Почему это случилось сегодня, а не два-три месяца назад или вовсе летом?





– Потому что в 2021 году в Беларуси будет углубляться экономический кризис, бюджетный кризис, и руководству Беларуси надо будет отвлечь народ и найти стрелочников, на которых можно будет все проблемы свалить.





Первая причина, которой проблемы оправдываются, это санкции, не имеющие никакого отношения к экономическому кризису в Беларуси. Второе – это те нерадивые коррупционные руководители, которые «не воспользовались кредитом доверия Лукашенко и народа» и запороли деревообработку и про комплексные программы модернизации». В которые были вложены десятки миллиардов долларов, а результата нет.





Кроме того, мы прекрасно помним, что в начале 2010-х и в их конце Сергей Румас открыто спорил с силовиками, говоря о том, что они оказывают слишком большое влияние на экономическую политику. Очевидно, они этого не забыли.

И когда Лукашенко надо докладывать не только о количестве задержанных на акциях протеста по всей стране, а демонстрировать какие-то другие успехи, возможно некая группировка внутри вертикали власти решила, что почему бы не отдать на заклание Румаса, за которого сегодня некому вступиться. Ведь Мясникович в Москве, а своей политической или другой структуры у него нет, – он ослаб и можно его «скинуть».





Персонификация вины

Есть ли вариант, что это будет не «делом Румаса», а приобретет широкий размах? Уже появилась информация о других задержаниях и визитах в правоохранительные органы фигурантов «банковского дела».





– Почему нет? Ведь как можно объяснить провалы «модернизации», в омуте которой утоплены десятки миллиардов долларов? Можно (по моему мнению) говорить о плохом распоряжении ресурсами, о системно плохом планировании и чрезвычайно низком качестве подготовки этих проектов. А можно сказать, что задумка была великолепная, но вот исполнители ввели в заблуждение: они плохо управляли, и даже «получали откаты» при миллиардных закупках.





Второй путь (возбуждение уголовных дел) формирует уже другую повестку дня и отвлекает от насущных проблем и самое главное – персонифицирует ответственность за те десятки миллиардов долларов, которые были угроблены и не пошли на развитие страны.

Поэтому вариант с развертыванием кампании есть – присутствуют и политический, и психологический, и медийный аспекты. А главное – момент ответственности за ухудшение жизни белорусов – будет целая группа людей (не будем забывать о скором суде над Виктором Бабарико), на которую белорусские власти возложат ответственность за промахи.





Обвал рубля случится не из-за Румаса

Может ли «банковское дело» привести к валютной панике?





– Нет. Потому что Румас никакого отношения к денежно-кредитной политике не имеет. Но этим и другими подобными уголовными делами власти впоследствии будут объяснять, почему приходится допечатывать деньги – дескать, украли банкиры, в том числе Румас и компания, которая будет с ним по одному делу проходить, огромные средства. Нанесли экономике огромный урон.





Все, что будет происходить в белорусской экономике в этом году, уже просматривается: подготовка стрелочников и громоотводов, которые должны вобрать гнев народный, обнищание миллионов, банкротства предприятий и так далее.

Само по себе падение рубля прописано, или легко предсказуемо, исходя из тех цифр, что демонстрируют сотни белорусских предприятий, а также банков.





Громкие посадки банкиров будут

Чем может закончиться «дело банкиров»?





– Много шума, сенсационных заявлений, разоблачений, – в преддверии Всебелорусского народного собрания Лукашенко хочет укрепить себя как человека, у которого нет своих людей и каждый может пострадать – все равны перед законом. Как бы издевательски это не звучало сегодня.





Громкие посадки, показательные жертвы среди номенклатурного управления верхнего уровня, несомненно, будут.





Я не исключаю, что и генералы какие-то вместе с ним пойдут на закланье, потому что один Румас – это скучно и не интересно, а когда целая «мафиозная группировка» (вспомним «сахарную мафию»), совсем другой расклад.





Ведь сегодня банкирами недовольны очень многие – и промышленные предприятия, и население, поэтому Сергей Румас идеально подходит на роль жертвенного агнца.

Тем более, если он еще и за рубежом окажется – это будет очередной попыткой обвинить оппозицию в том, что она прикрывает коррумпированных чиновников и руководителей.