По сообщению источника, в одном из коммерческих банков Беларуси готовятся к кратной девальвации белорусского рубля в случае резкого ухудшения экономической ситуации, в том числе из-за увеличения директивного кредитования. По его данным, во внутренних документах банка закладывается диапазон девальвации в 3,5-4 рубля за доллар в самом худшем, пессимистическом, прогнозе уже во втором-третьем квартале 2021-го года.





Вот как прокомментировали эту информацию Myfin.by в других банках.





«В стратегии на 2021-й у нас точно такого нет. В прогнозе закладывается незначительный рост курса доллара по году на 20-30 копеек» – рассказали в БПС-Сбербанке.





В Банке Дабрабыт также подтвердили, что кратного роста курса доллара ни один из прогнозов в рамках стратегии не предусматривает.





В Альфа-Банке сообщили, что в их прогнозах такого сценария не существует.





Еще несколько источников в коммерческих банках на условиях анонимности сходятся во мнении, что такой сценарий вряд ли мог бы попасть в прогнозы документально, так как очень высока вероятность утечки документа, что может легко спровоцировать панику на валютном рынке.





«Даже если кто-то такой апокалиптический прогноз подготовил, он вряд ли включил бы его в стратегию банка, либо какой-то другой официальный документ. Если бы он всплыл, не миновать серьезного разговора в Нацбанке. Больше похоже на фейк или очередные слухи»– сообщает источник в банке.